Протесты в Минске: силовики "зачистили" Площадь перемен, уже более 300 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице Беларуси представители силовых структур прибегли к жестким действиям в отношении активистов: за 9 минут было разогнано более полутысячи демонстрантов. Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY, передает УНН.
"Всего зачистка "Площади перемен" заняла 9 минут. Сейчас площадь совершенно пуста. Силовики сорвали плакаты, висевшие на мемориале", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на улице Червякова в Минске все свободное пространство занято силовиками и их транспортом. Людей запихивают в переполненные автозаки. Некоторым гражданам влезть "помогают" ударами дубинок.
По состоянию на 15:42, в списках задержанных - уже 330 фамилий, сообщает правозащитный центр "Вясна".
Напомним, что в полдень, в белорусской столице Минске, где продолжаются протесты после августовских президентских выборов, сегодня, 15 ноября, на фоне сбора людей на марш в память о погибшем активисте Романе Бондаренко, начались жесткие задержания, возле станции метро "Пушкинская" было слышны взрывы.