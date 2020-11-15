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Протесты в Беларуси: количество задержанных превысило полтысячи, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице Беларуси представители силовых структур продолжают массово задерживать демонстрантов, во время якобы взрыва свето-шумовой гранаты рядом со станцией метро была ранена женщина. Об этом сообщает белорусский ресурс TUT.BY, передает УНН.

"Сегодня у станции метро "Пушкинская" осколком свето-шумовой гранаты примерно в 13:00 ранили женщину. Ее посадили на бордюр одного из выходов метро, очевидец сбегал в аптеку, купил бинт и антисептик. Женщине остановили кровь, перевязали ногу и дождались приезда скорой помощи, которая ее забрала. По словам женщины, граната взорвалась практически у нее под ногами", - сообщает TUT.BY.

Так, силовики применяют спецсредства, что СМИ подтвердили и в МВД страны.

По состоянию на 17:07, в списках задержанных - уже 506 фамилий, сообщает правозащитный центр "Вясна". Большинство - в Минске.

Добавим, что около 15:30 по киевскому времени в столице Беларуси представители силовых структур прибегли к жестким действиям в отношении активистов, за 9 минут было разогнано более полутысячи демонстрантов.

Напомним, что в полдень, в белорусской столице Минске, где продолжаются протесты после августовских президентских выборов, сегодня, 15 ноября, на фоне сбора людей на марш в память о погибшем активисте Романе Бондаренко, начались жесткие задержания, возле станции метро "Пушкинская" были слышны взрывы.

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