Протести проти карантинних обмежень у Франції зібрали понад 40 тис. осіб

Деталі

В цілому влада зафіксувала 171 акцію протесту по всій країні. У Парижі пройшло чотири марші, загальна чисельність їх учасників склала 5 тис. чоловік. В інших містах цифри набагато скромніші, найбільшими стали акції за участю 1 тис. чоловік в Мюлузі, 850 — в Кольмарі, 750 — в Страсбурзі. У традиційно активному Марселі на цей раз нарахували лише 200-300 демонстрантів, 600-700 — в Метці, 670 — в Нанті.

За даними влади, більшість акцій пройшли спокійно, лише в деяких містах було потрібно втручання сил правопорядку, проте обійшлося без постраждалих. Одна людина була затримана в Ліллі, проте обставини інциденту не уточнюються.

Нагадаємо

Минулого тижня влада також повідомляли про 40,6 тис. демонстрантів по всій країні. У той же час близьке до протестного руху “Жовті жилети” співтовариство “Жовте число” представило альтернативні дані, згідно з якими на вулиці виходило понад 80 тис. чоловік. Проте офіційні і неофіційні дані показують стабільне зниження числа учасників подібних протестів починаючи з 7 серпня, коли на піку протестної активності влада повідомляла про 237 тис. маніфестантів по всій країні.