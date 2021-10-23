Протесты против карантина во Франции собрали более 40 тыс. человек

Детали

В целом власти зафиксировали 171 акцию протеста по всей стране. В Париже прошло четыре марша, общая численность их участников составило 5 тыс. человек. В других городах цифры гораздо скромнее, крупнейшими стали акции с участием 1 тыс. человек в Мюлузе, 850 — в Кольмаре, 750 — в Страсбурге. В традиционно активном Марселе на этот раз насчитали только 200-300 демонстрантов, 600-700 — в Метце, 670 — в Нанте.

По данным властей, большинство акций прошли спокойно, только в некоторых местах потребовалось вмешательство сил правопорядка, однако обошлось без пострадавших. Один человек был задержан в Лилле, однако обстоятельства инцидента не уточняются.

Напомним

На прошлой неделе власти также сообщали о 40,6 тыс. демонстрантов по всей стране. В то же время близкий к протестного движения “Желтые жилеты” сообщество “Желтое число” представило альтернативные данные, согласно которым на улицы выходило более 80 тыс. Человек. Однако официальные и неофициальные данные показывают стабильное снижение числа участников подобных протестов начиная с 7 августа, когда на пике протестной активности власти сообщали о 237 тыс. манифестантов по всей стране.