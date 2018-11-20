Протест "євробляхерів": ситуація на північному кордоні стабільна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ситуація на пунктах пропуску на північному кордоні України наразі стабільна, вони працюють у штатному режимі на фоні протесту автомобілістів на "євробляхах". Про це УНН повідомив помічник начальника Північного регіонального управління Держприкордонслужби з питань взаємодії зі ЗМІ Віктор Вирва.
"Ситуація стабільна, немає ніяких проблемних питань. Пункти пропуску працюють у штатному режимі", – зазначив Вирва.
Що стосується ситуації на західному і східному кордонах, то як УНН повідомили у прес-службах Західного і Східного регіональних управлінь ДПСУ, черг на пунктах пропуску також немає.
Як повідомляв УНН, у державному прикордонному комітеті Республіки Білорусь попередили водіїв, які прямують у напрямку українсько-білоруського кордону міжнародною автомобільною дорогою "Чернігів - Нові Яриловичі", про можливі ускладнення руху на фоні оголошеного протесту автомобілістів на "євробляхах" на території України.
Нагадаємо, після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією сьогодні власники "євроблях" вийшли на всеукраїнську акцію. Учасники протестують проти збільшення митних платежів. Акція проходить у 22 областях України