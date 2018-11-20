Протест "євробляхерів": ситуація на північному кордоні стабільна

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Ситуація на пунктах пропуску на північному кордоні України наразі стабільна, вони працюють у штатному режимі на фоні протесту автомобілістів на "євробляхах". Про це УНН повідомив помічник начальника Північного регіонального управління Держприкордонслужби з питань взаємодії зі ЗМІ Віктор Вирва.