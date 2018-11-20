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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111669 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148804 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143650 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136107 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128034 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 170616 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Протест "евробляхеров": ситуация на северной границе стабильная

Протест "евробляхеров": ситуация на северной границе стабильная

Киев  •  УНН

 • 11335 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Ситуация на пунктах пропуска на северной границе Украины пока стабильна, они работают в штатном режиме на фоне протеста автомобилистов на "евробляхах". Об этом УНН сообщил помощник начальника Северного регионального управления Госпогранслужбы по вопросам взаимодействия со СМИ Виктор Вырва.

"Ситуация стабильная, нет никаких проблемных вопросов. Пункты пропуска работают в штатном режиме", – отметил Вырва.

Что касается ситуации на западной и восточной границах, то как сообщили УНН в пресс-службах Западного и Восточного региональных управлений ГПСУ, очередей на пунктах пропуска также нет.

Как сообщал УНН, в государственном пограничном комитете Республики Беларусь предупредили водителей, следующих в направлении украинско-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов – Новые Ярыловичи", о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины.

Напомним, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией сегодня владельцы "евроблях" вышли на всеукраинскую акцию. Участники протестуют против увеличения таможенных платежей. Акция проходит в 22 областях Украины

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