Протест "евробляхеров": ситуация на северной границе стабильная
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Ситуация на пунктах пропуска на северной границе Украины пока стабильна, они работают в штатном режиме на фоне протеста автомобилистов на "евробляхах". Об этом УНН сообщил помощник начальника Северного регионального управления Госпогранслужбы по вопросам взаимодействия со СМИ Виктор Вырва.
"Ситуация стабильная, нет никаких проблемных вопросов. Пункты пропуска работают в штатном режиме", – отметил Вырва.
Что касается ситуации на западной и восточной границах, то как сообщили УНН в пресс-службах Западного и Восточного региональных управлений ГПСУ, очередей на пунктах пропуска также нет.
Как сообщал УНН, в государственном пограничном комитете Республики Беларусь предупредили водителей, следующих в направлении украинско-белорусской границы международной автомобильной дорогой "Чернигов – Новые Ярыловичи", о возможных осложнениях движения на фоне объявленного протеста автомобилистов на "евробляхах" на территории Украины.
Напомним, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией сегодня владельцы "евроблях" вышли на всеукраинскую акцию. Участники протестуют против увеличения таможенных платежей. Акция проходит в 22 областях Украины