Протасов розповів, коли в Україні відновлять футбольні змагання
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Найближчим часом футбол повернеться на стадіони України. Однак називати точні дати поки що зарано. Про це розповів віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов, передає УНН із посиланням на пресслужбу УАФ.
"Точні дати зараз називати ще рано, але предмет розмови вже є. Від початку введення карантину ми були у постійному контакті з керівниками УПЛ і ПФЛ. Щодо турнірів у "Прем'єр-лізі", першій та другій лігах - позиція УАФ однозначна. Її нещодавно озвучив президент УАФ Андрій Павелко — переможці та призери, команди, які повинні підвищитися або понизитися у класі, а також володар Кубка України - мають бути визначені тільки за спортивним принципом", - розповів він.
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Протасов додав, що УАФ затверджуватиме дати початку відновлення змагань, календар матчів у всіх лігах після відновлення турніру, дати півфіналів і фіналу Кубку України лише після відповідних розпоряджень КМУ щодо пом'якшення або скасування карантину.
"Без відповідних рішень урядів своїх країн ані УАФ, ані інші національні асоціації не можуть приймати рішень щодо відновлення змагань", — підкреслив він.
Зауважимо, учора віце-президент та юристи УАФ у режимі відео-конференції спілкувалися з представниками футбольних команд.
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