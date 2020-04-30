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Протасов рассказал, когда в Украине возобновят футбольные соревнования

Протасов рассказал, когда в Украине возобновят футбольные соревнования

Киев  •  УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В ближайшее время футбол вернется на стадионы Украины. Однако называть точные даты пока рано. Об этом рассказал вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

"Точные даты сейчас называть еще рано, но предмет разговора уже есть. С начала введения карантина мы были в постоянном контакте с руководителями УПЛ и ПФЛ. Относительно турниров в "Премьер-лиге", первой и второй лигах - позиция УАФ однозначна. Ее недавно озвучил президент УАФ Андрей Павелко - победители и призеры, команды, которые должны повыситься или понизиться в классе, а также обладатель Кубка Украины - должны быть определены только по спортивному принципу", - рассказал он.

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Протасов добавил, что УАФ будут утверждать даты начала восстановления соревнований, календарь матчей во всех лигах после восстановления турнира, даты полуфиналов и финала Кубка Украины только после соответствующих распоряжений КМУ по смягчению или отмене карантина.

"Без соответствующих решений правительств своих стран ни УАФ, ни другие национальные ассоциации не могут принимать решений по восстановлению соревнований", - подчеркнул он.

Заметим, вчера вице-президент и юристы УАФ в режиме видео-конференции общались с представителями футбольных команд.

Напомним, УЕФА огласила решение о судьбе сезона 2019/20 годов.

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