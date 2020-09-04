Протас: "ковідний" фонд - це фейк

“Ми сьогодні спостерігаємо некеровані епідеміологічні процеси, некеровану епідемію поширення COVID-19, тому що у нас не працюють державні інституції, а літні місяці були просто банально втрачені. Нічого не було зроблено для того, щоб ми підготували школи. Ми бачимо, що зараз поспіхом вирішуються питання, хто ж має купувати маски... Бачимо цинічне рішення, коли відповідальність перекладають на місцеву владу. А перед тим забравши у них бюджет у фонд COVID-19”, — розповів Протас.

За його словами, питання епідеміологічної безпеки — це складова національної безпеки й все життя за епідеміологічну безпеку платила держава й для цього був відповідний епідеміологічний фонд.

“Для того, щоб в регіонах працювати створювалися регіональні епідеміологічні фонди. На жаль, на сьогодні там пусто у тих фондах, як і в Держрезерві, а коронавірусний фонд був просто фейковий, бо його як створили на папері, так й розтягнули, й реально нічого не було використано. Те саме стосується й госпітальної бази, там звітують про 36 тисяч ліжок, але скільки ж у нас лікарів, щоб коло тих ліжок стояти”, — сказав Протас.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що коштів, які залишилися у фонді по боротьбі з коронавірусом вистачить до кінця року, спираючись на сьогоднішні цифри.

Як повідомлялося, бюджетні видатки, які пов’язані з протидією коронавірусної хвороби, вже становили близько 25 млрд грн, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд грн.