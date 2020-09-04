Коштів з "ковідного" фонду вистачить до кінця року – Степанов

"У наших розрахунках, якщо ми навіть йдемо у тій динаміці, в якій йдемо зараз, я маю на увазі збільшення, суми коштів, яка потрібна для лікування COVID-19, нам до кінця року вистачає. Але це виходячи з сьогоднішніх цифр. Звичайно, може бути ситуація, що нам треба буде збільшення кількості саме на процес лікування", - сказав Степанов.

Нагадаємо, бюджетні видатки, які пов’язані з протидією коронавірусної хвороби, вже склали близько 25 млрд грн, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд грн.