Україна виділила на боротьбу з пандемією вже близько 25 млрд гривень - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Бюджетні видатки, які пов’язані з протидією коронавірусної хвороби вже склали близько 25 млрд грн, з Фонду боротьби з COVID-19 використано 16,9 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"Міністерство фінансів постійно моніторить та інформує про бюджетні видатки, які пов'язані із протидією COVID-19. Загалом уже здійснено видатків на майже 25 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.
"Щодо Фонду боротьби з COVID-19: загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу – 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку – 2,5 млрд грн, стимулювання економіки – 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету – 0,5 млрд грн та сферу освіти – 52,5 млн гривень", - повідомили у міністерстві.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановив виділити понад 48 млн грн з фонду боротьби з коронавірусною хворобою для Фонду держмайна для часткового відновлення видатків у сфері приватизації держмайна.