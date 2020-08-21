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Украина выделила на борьбу с пандемией уже около 25 млрд гривен - Минфин

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Бюджетные расходы, связанные с противодействием коронавирусной болезни уже составили около 25 млрд грн, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 16,9 мдрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Украина выделила на борьбу с пандемией уже около 25 млрд гривен - Минфин

"Министерство финансов постоянно мониторит и информирует о бюджетных расходах, связанных с противодействием COVID-19. В целом уже осуществлено расходов на почти 25 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов, 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

"О Фонде борьбы с COVID-19: всего предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу - 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн, стимулирование экономики - 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн и сферу образования - 52,5 млрд гривен", - сообщили в министерстве.

Напомним, Кабинет министров Украины постановил выделить более 48 млн грн из фонда борьбы с коронавирусной болезнью для Фонда госимущества для частичного восстановления расходов в сфере приватизации госимущества.

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