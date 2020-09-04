Протас: "ковидний" фонд - это фейк

"Мы сегодня наблюдаем неуправляемые эпидемиологические процессы, неуправляемую эпидемию распространения COVID-19, потому что у нас не работают государственные учреждения, а летние месяцы были просто банально утрачены. Ничего не было сделано для того, чтобы мы подготовили школы. Мы видим, что сейчас спешно решаются вопросы, кто же будет покупать маски ... Видим циничное решение, когда ответственность перекладывают на местные власти. А перед тем забрав у них бюджет в фонд COVID-19", - рассказал Протас.

По его словам, вопрос эпидемиологической безопасности - это составляющая национальной безопасности и всю жизнь за эпидемиологическую безопасность платило государство и для этого был соответствующий эпидемиологический фонд.

"Для того, чтобы в регионах работать создавались региональные эпидемиологические фонды. К сожалению, на сегодня там пусто в тех фондах, как и в Госрезерве, а коронавирусный фонд был просто фейковый, потому что его как создали на бумаге, так и растянули, и реально ничего не было использовано. То же касается и госпитальной базы, там отчитываются о 36 тыс. коек, но сколько у нас врачей, чтобы возле тех кроватей стоять", - сказал Протас.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что средств, которые остались в фонде по борьбе с коронавирусом хватит до конца года, опираясь на сегодняшние цифры.

Как сообщалось, бюджетные расходы, связанные с противодействием коронавирусной болезни, уже составили около 25 млрд грн, из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 16,9 млрд грн.