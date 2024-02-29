Просування на Донеччині: окупанти продовжують наступ на сході
Київ • УНН
рф просунула свої війська на південь Бердичева, Тоненького, в Орлівці та поблизу Невельського в Донецькій області.
На Донеччині рф просунулася південніше Бердичіву, Тоненького, в Орлівці та біля Невельського. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Сьогодні відбулися нові рухи російських військ на сході України.
За інформацією, ворожі сили просунулися південніше міста Бердичів. Також зафіксовані переміщення в районі Орлівки, південніше Тоненького та біля Невельського.
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