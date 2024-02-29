Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке
Киев • УНН
рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.
В Донецкой области рф продвинулась южнее Бердичева, Тоненького, в Орловке и возле Невельского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Сегодня произошли новые движения российских войск на востоке Украины.
По информации, вражеские силы продвинулись южнее города Бердичев. Также зафиксированы перемещения в районе Орловки, южнее Тоненького и возле Невельского.
Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области28 февраля 2024, 18:51 • 21596 просмотров
Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке
рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.
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