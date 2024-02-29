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Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке

Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 22:25  •  11666 просмотра

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рф продвинула свои войска на юг Бердичева, Тоненького, в Орловке и вблизи Невельского в Донецкой области.

В Донецкой области рф продвинулась южнее Бердичева, Тоненького, в Орловке и возле Невельского. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Сегодня произошли новые движения российских войск на востоке Украины.

По информации, вражеские силы продвинулись южнее города Бердичев. Также зафиксированы перемещения в районе Орловки, южнее Тоненького и возле Невельского.

Третья штурмовая бригада выбила оккупантов из Красногоровки в Донецкой области28 февраля 2024, 18:51 • 21596 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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orlivkaОрловка
ukrainaУкраина
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Просування на Донеччині: окупанти продовжують наступ на сході
Advance in Donetsk region: occupants continue their offensive in the east
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Продвижение в Донецкой области: оккупанты продолжают наступление на востоке

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