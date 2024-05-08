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"Просто грали у футбол": в ОВА розповіли про стан поранених через атаку рф дітей

"Просто грали у футбол": в ОВА розповіли про стан поранених через атаку рф дітей

Київ • УНН

 • 16556 перегляди

Троє дітей у віці 13-15 років були серйозно поранені під час гри у футбол у Харкові внаслідок російської атаки, і лікарі борються за їхнє життя.

Троє дітей у віці 13-15 років були серйозно поранені під час гри у футбол у Харкові внаслідок російської атаки, і лікарі борються за їхнє життя. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, пише УНН.

Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідок удару по Харкову усі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику. Лікарі області борються за життя дітей

- зазначив Синєгубов у Telegram.

З його слів, тип снаряду, яким вдарили окупанти, встановлюються.

Раніше голова ОВА повідомив, що загалом відомо про 5 постраждалих: окрім трьох дітей постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Ворожий удар по Харкову: вже п'ятеро постраждалих 08.05.24, 14:15 • 24136 переглядiв

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