"Просто грали у футбол": в ОВА розповіли про стан поранених через атаку рф дітей
Київ • УНН
Троє дітей у віці 13-15 років були серйозно поранені під час гри у футбол у Харкові внаслідок російської атаки, і лікарі борються за їхнє життя.
Троє дітей у віці 13-15 років були серйозно поранені під час гри у футбол у Харкові внаслідок російської атаки, і лікарі борються за їхнє життя. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, пише УНН.
Терор проти мирного населення Харківщини триває. Внаслідок удару по Харкову усі троє дітей у тяжкому стані. Хлопці віком 13, 14, 15 років просто грали у футбол на спортивному майданчику. Лікарі області борються за життя дітей
З його слів, тип снаряду, яким вдарили окупанти, встановлюються.
Раніше голова ОВА повідомив, що загалом відомо про 5 постраждалих: окрім трьох дітей постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.
Ворожий удар по Харкову: вже п'ятеро постраждалих 08.05.24, 14:15 • 24136 переглядiв