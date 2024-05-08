"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей

Трое детей в возрасте 13-15 лет были серьезно ранены во время игры в футбол в Харькове в результате российской атаки, и врачи борются за их жизнь. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, пишет УНН.

Террор против мирного населения Харьковской области продолжается. В результате удара по Харькову все трое детей в тяжелом состоянии. Ребята в возрасте 13, 14, 15 лет просто играли в футбол на спортивной площадке. Врачи области борются за жизнь детей - отметил Синегубов в Telegram.

По его словам, тип снаряда, которым ударили оккупанты, устанавливаются.

Ранее глава ОВА сообщил, что в целом известно о 5 пострадавших: кроме трех детей пострадали также мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

Вражеский удар по Харькову: уже пятеро пострадавших