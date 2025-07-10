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Простір із "кричущими проблемами": Омбудсман України виявив шокуючі умови для переселенців у Миколаєві

Київ • УНН

 • 718 перегляди

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виявив численні порушення у центрі для ВПО в Миколаєві, де проживає понад сотня людей, включаючи 54 дитини. Серед проблем – відсутність укриття, відкрита електропроводка та порушення пожежної безпеки.

Простір із "кричущими проблемами": Омбудсман України виявив шокуючі умови для переселенців у Миколаєві

Умови для ВПО ніяк не нагадують безпечний прихисток, - заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами відвідування тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві, передає УНН.

Деталі

Характеристика місця тимчасового проживання для ВПО у Миколаєві шокувала співробітників Офісу Омбудсмана:

Умови тут аж ніяк не нагадують безпечний прихисток для тих, хто втратив домівку через війну.

- наголошує Омбудсман у своєму дописі на офіційній сторінці. 

Контекст

У центрі Миколаєва під дахом комунального підприємства "БРИЗ" функціонує місце тимчасового перебування для внутрішньо переміщених осіб, де мешкає понад сотня людей, включно з 54 дітьми.  

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець здійснив візит до тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві та оприлюднив звіт за результатами огляду.

Ось з чим стикнулася інспекція Офісу Омбудсмана

Перше порушення почалося з порога. Під час моніторингового візиту представникам Офісу Омбудсмана перешкоджали у доступі до закладу, попри наявність службових посвідчень та офіційного доручення. Заступник директора КП "БРИЗ", який згодом прибув на місце, не зміг надати жодної інформації про роботу МТП.

Поспілкувавшись із мешканцями, моніторингова група дізналася про низку кричущих проблем:

  • укриття в будівлі не передбачено, евакуаційних вказівників немає, як і плану дій при повітряній тривозі;
    • відкрита електропроводка в кімнатах і коридорах — і це при такій кількості дітей у МТП;
      • порушення пожежної безпеки — вогнегасники знаходяться у приватних кімнатах мешканців, деякі з них без сертифікації та маркування;
        • відсутність інклюзивності — особи з інвалідністю не можуть пересуватися приміщенням;
          • у спільному душі немає шторок, що порушує право на приватність;
            • відсутня документація — немає списків мешканців, положень, договорів чи обліку проживання;
              • відсутність аптечок — елементарна медична допомога недоступна;
                • захаращені проходи між поверхами та зачинені двері евакуаційних пожежних виходів.

                  Все це суперечить вимогам чинного законодавства, що регулює розміщення внутрішньо переміщених осіб, наголосив Лубінець у своєму дописі.

                  Люди, які змушені були покинути свої домівки через війну, мають право на гідні умови проживання! Тим більше, коли серед них так багато дітей. Виявлені порушення мають бути усунені.

                  - виступив із заявою Дмитро Лубінець.

                  Доповнення 

                  За результатами моніторингового візиту складені акти реагування керівництву Миколаївської ОВА, Миколаївської міської ради, МТП, ГУ Держспоживслужби, ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

                  СуспільствоПолітика
                  Верховна Рада України
                  Миколаїв
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