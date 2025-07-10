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Пространство с "вопиющими проблемами": Омбудсмен Украины выявил шокирующие условия для переселенцев в Николаеве

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выявил многочисленные нарушения в центре для ВПЛ в Николаеве, где проживает более сотни человек, включая 54 ребенка. Среди проблем – отсутствие укрытия, открытая электропроводка и нарушение пожарной безопасности.

Пространство с "вопиющими проблемами": Омбудсмен Украины выявил шокирующие условия для переселенцев в Николаеве

Условия для ВПЛ никак не напоминают безопасное убежище, - заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по результатам посещения временного проживания для внутренне перемещенных лиц в Николаеве, передает УНН.

Детали

Характеристика места временного проживания для ВПЛ в Николаеве шокировала сотрудников Офиса Омбудсмана:

Условия здесь никак не напоминают безопасное убежище для тех, кто потерял дом из-за войны.

- отмечает Омбудсман в своем сообщении на официальной странице.

Контекст

В центре Николаева под крышей коммунального предприятия "БРИЗ" функционирует место временного пребывания для внутренне перемещенных лиц, где проживает более сотни человек, включая 54 детей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец совершил визит во временное проживание для внутренне перемещенных лиц в Николаеве и обнародовал отчет по результатам осмотра.

Вот с чем столкнулась инспекция Офиса Омбудсмана

Первое нарушение началось с порога. Во время мониторингового визита представителям Офиса Омбудсмана препятствовали в доступе к заведению, несмотря на наличие служебных удостоверений и официального поручения. Заместитель директора КП "БРИЗ", который впоследствии прибыл на место, не смог предоставить никакой информации о работе МТП.

Пообщавшись с жильцами, мониторинговая группа узнала о ряде вопиющих проблем:

  • укрытие в здании не предусмотрено, эвакуационных указателей нет, как и плана действий при воздушной тревоге;
    • открытая электропроводка в комнатах и коридорах — и это при таком количестве детей в МТП;
      • нарушение пожарной безопасности — огнетушители находятся в частных комнатах жильцов, некоторые из них без сертификации и маркировки;
        • отсутствие инклюзивности — лица с инвалидностью не могут передвигаться по помещению;
          • в общем душе нет шторок, что нарушает право на приватность;
            • отсутствует документация — нет списков жильцов, положений, договоров или учета проживания;
              • отсутствие аптечек — элементарная медицинская помощь недоступна;
                • загроможденные проходы между этажами и закрытые двери эвакуационных пожарных выходов.

                  Все это противоречит требованиям действующего законодательства, регулирующего размещение внутренне перемещенных лиц, подчеркнул Лубинец в своем сообщении.

                  Люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, имеют право на достойные условия проживания! Тем более, когда среди них так много детей. Выявленные нарушения должны быть устранены.

                  - выступил с заявлением Дмитрий Лубинец.

                  Дополнение

                  По результатам мониторингового визита составлены акты реагирования руководству Николаевской ОВА, Николаевского городского совета, МТП, ГУ Госпродпотребслужбы, ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  Обществополитика
                  Верховная Рада
                  Николаев
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