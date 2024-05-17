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Прорив трубопроводу поблизу ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила кримінальне провадження

Прорив трубопроводу поблизу ТРЦ Ocean Plaza: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 22143 перегляди

Поліція порушила кримінальну справу проти посадових осіб "Київтеплоенерго" за фактом розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції тепломереж у Києві, в тому числі на ділянці, де стався прорив труби на вулиці Антоновича.

У зв'язку з проривом трубопроводу по вулиці Антоновича, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та почали перевірку посадових осіб КП "Київтеплоенерго" на причетність до розтрати бюджетних коштів. Про це заявили у Національній поліції, передає УНН.

Деталі 

Слідчі встановили, що протягом 2019-2020 років комунальне підприємство "Київтеплоенерго" проводило повну реконструкцію столичних тепломереж довжиною понад 300 км, включаючи магістральний трубопровід по вулиці Антоновича.

Загалом, ремонтні роботи на цій ділянці тривають з періодичністю з 2016 року, а сума державних коштів, які були витрачені на модернізацію - сягає близько 1 мільярда гривень.

Проте, 15 травня у Голосіївському районі під час гідравлічних випробувань відбулось пошкодження труби на відрізку відремонтованої магістралі, внаслідок чого водою затопило вулицю Антоновича.

За вказаним фактом слідчими поліції Києва розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах та в умовах воєнного стану

- заявили правоохоронці. 

Доповнення

На даний час проводяться першочергові слідчі дії, вилучено 3 металеві труби з ділянки аварії для проведення подальших експертиз, з метою оцінки їх якості та відповідності тендерній документації.

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Зазначається, що досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводження співробітників Управління стратегічних розслідувань у м. Києві та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, коментуючи прорив труби поблизу ТРЦ Ocean Plaza, пояснив, що понад 80% мереж у Києві перебувають в аварійному стані.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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