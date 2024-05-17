Прорыв трубопровода вблизи ТРЦ Ocean Plaza: полиция открыла уголовное производство

В связи с прорывом водопровода по улице Антоновича правоохранители открыли уголовное производство и начали проверку должностных лиц КП "Киевтеплоэнерго" на причастность к растрате бюджетных средств. Об этом заявили в Национальной полиции, передает УНН.

Детали

Следователи установили, что в течение 2019-2020 годов коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводило полную реконструкцию столичных теплосетей длиной более 300 км, включая магистральный трубопровод по улице Антоновича.

В общем, ремонтные работы на этом участке продолжаются с периодичностью с 2016 года, а сумма государственных средств, которые были потрачены на модернизацию - достигает около 1 миллиарда гривен.

Однако, 15 мая в Голосеевском районе во время гидравлических испытаний произошло повреждение трубы на отрезке отремонтированной магистрали, в результате чего водой затопило улицу Антоновича.

По данному факту следователями полиции Киева расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах и в условиях военного положения - заявили правоохранители.

Дополнение

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, изъято 3 металлические трубы с участка аварии для проведения дальнейших экспертиз, с целью оценки их качества и соответствия тендерной документации.

В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Отмечается, что досудебное расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников Управления стратегических расследований в г. Киеве и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним,

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, комментируя прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza, пояснил, что более 80% сетей в Киеве находятся в аварийном состоянии.