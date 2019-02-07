Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 157 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кількість загиблих в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії 25 січня, зросла до 157 осіб. Про це повідомила в четвер газета Folha de S.Paulo з посиланням на цивільну оборону штату Мінас-Жерайс, де сталася трагедія, передає УНН.
Раніше повідомлялося про 150 загиблих. Особистості 134 жертв вже встановлені. Число зниклих без вести, за останніми даними, становить 182 людини.
Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в минулу п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.
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За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив в минулий четвер президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу.
ЗМІ опублікували відео (за посиланням відео з різних камер спостереження, передані для бразильських ЗМІ — ред.), на яких зафіксовані потоки бруду, що виникли через прорив дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії.
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Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.