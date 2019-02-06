Бразилії загрожують епідемії і екологічна катастрофа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На місці прориву дамби та на прилеглих територіях, якщо не вжити термінових заходів, можлива екологічна катастрофа і поширення епідемій. Про це повідомляє Euronews посилаючись на заяву бразильських дослідників, передає УНН.
Техногенна катастрофа привела до загибелі більше 140 осіб. Водні артерії стають середовищем для збудників таких захворювань, як жовта лихоманка та дизентерія.
"Прорив греблі в іншому регіоні Бразилії чотири роки тому призвів до виникнення там вогнищ інфекційних захворювань і до погіршення загальної статистики хронічних недуг. Цей сценарій, на жаль, повторюється", - зазначив науковий співробітник провідного НДІ країни Fiocruz Карлус Машадо де Фрейтаж.
Відзначається, що після аварії експерти ООН закликали владу Бразилії всебічно розслідувати причини інциденту. Екологи, зі свого боку, продовжать проводити аналізи забруднених вод не тільки на бактерії і віруси, а й на наявність важких металів, концентрація яких, на їхню думку, могла збільшитися в кілька разів.
Як повідомляв УНН, через прорив дамби в Бразилії число жертв зросло до 142 осіб
Нагадаємо, дамба, яка стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася 25 січня в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель були зруйновані потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.