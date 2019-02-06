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Бразилии грозят эпидемии и экологическая катастрофа

Бразилии грозят эпидемии и экологическая катастрофа

Киев  •  УНН

 • 16602 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На месте прорыва дамбы и на близлежащих территориях, если не принять срочных мер, возможна экологическая катастрофа и распространение эпидемий. Об этом сообщает Euronews ссылаясь на заявление бразильских исследователей, передаёт УНН.

Техногенная катастрофа привела к гибели более 140 человек. Водные артерии становятся средой для возбудителей таких заболеваний, как желтая лихорадка и дизентерия.

"Прорыв плотины в другом регионе Бразилии четыре года назад привел к возникновению там очагов инфекционных заболеваний и к ухудшению общей статистики по хроническим недугам. Этот сценарий, увы, повторяется", - отметил научный сотрудник ведущего НИИ страны Fiocruz Карлус Машадо де Фрейтаж.

Отмечается, что после аварии эксперты ООН призвали власти Бразилии всесторонне расследовать причины инцидента. Экологи, со своей стороны, продолжат проводить анализы загрязненных вод не только на бактерии и вирусы, но и на наличие тяжелых металлов, концентрация которых, по их мнению, могла увеличиться в несколько раз.

Как сообщал УНН, из-за прорыва дамбы в Бразилии число жертв возросло до 142 человек

Напомним, дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений из соображений безопасности.

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