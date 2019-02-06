Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 150 осіб

Особистості щонайменше 134 жертви вже встановлені. У списку зниклих безвісти, за останніми даними, 180 осіб. Раніше повідомлялося про 142 загиблих.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в минулу п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі щодо прориву дамби в Бразилії заарештовано 5 осіб

За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив в минулий четвер президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу.

ЗМІ опублікували відео (за посиланням відео з різних камер спостереження, передані для бразильських ЗМІ — ред.), на яких зафіксовані потоки бруду, що виникли через прорив дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.