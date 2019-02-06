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Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 150 осіб

Прорив дамби в Бразилії: кількість жертв зросла до 150 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кількість жертв в результаті прориву дамби, що стався на південному сході Бразилії 25 січня, зросла до 150 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеканал Globo, який наводить такі дані. 

Особистості щонайменше 134 жертви вже встановлені. У списку зниклих безвісти, за останніми даними, 180 осіб. Раніше повідомлялося про 142 загиблих.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в минулу п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, декілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі щодо прориву дамби в Бразилії заарештовано 5 осіб

За попередніми даними, велика кількість загиблих в результаті НП частково пояснюється тим, що в момент прориву дамби не спрацювали сирени тривоги. Як заявив в минулий четвер президент Vale Фабіу Шварцман, потоки рідкого бруду поширювалися з такою швидкістю, що в лічені хвилини вивели ці пристрої з ладу.

ЗМІ опублікували відео (за посиланням відео з різних камер спостереження, передані для бразильських ЗМІ — ред.), на яких зафіксовані потоки бруду, що виникли через прорив дамби в південно-східному штаті Мінас-Жерайс в Бразилії.

Як повідомляв УНН, пошук зниклих безвісти і загиблих на місці прориву дамби на південному сході Бразилії був припинений через загрозу нового обвалення.

Українські Національні Новини

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