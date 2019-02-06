Прорыв дамбы в Бразилии: число жертв возросло до 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Число жертв в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, выросла до 150 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Globo, который приводит следующие данные.
Личности минимум 134 жертвы уже установлены. В списке пропавших без вести, по последним данным, 180 человек. Ранее сообщалось о 142 погибших.
Дамба, которая сдерживала воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий были разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений из соображений безопасности.
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По предварительным данным, большое количество погибших в результате ЧП частично объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил в минувший четверг президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя.
СМИ опубликовали видео (по ссылке видео с различных камер наблюдения, переданы для бразильских СМИ - ред.), На которых зафиксированы потоки грязи, которые возникли из-за прорыва дамбы в юго-восточном штате Минас-Жерайс в Бразилии.
Как сообщал УНН, поиск пропавших без вести и погибших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии был приостановлен из-за угрозы нового обрушения.