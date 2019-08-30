Прокуратура повідомила підозру 79-річному чоловікові за розпусні діїі стосовно 6-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Повідомлено про підозру літньому жителю Золотоніського району, який вчиняв розпусні дії стосовно 6-річної дитини, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
Під процесуальним керівництвом Золотоніської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення злочину проти статевої свободи та недоторканості 6-річної дитини, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.
“У ході слідства з’ясовано, що 79-річний житель м. Золотоноша, використовуючи безпорадний стан дівчинки, вчинив стосовно неї розпусні дії. Правопорушника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України”, — вказано у повідомленні.
За принципової позиції органів прокуратури, з метою попередження продовження підозрюваним протиправної поведінки, ініційовано застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Клопотання перебуває на розгляді суду. За вчинене зловмиснику загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.
Як писав УНН, чоловік побив і зґвалтував неповнолітню на Кіровоградщині.