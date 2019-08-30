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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 11320 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114037 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124843 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116263 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121899 просмотра

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6 марта, 07:39 • 126321 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151492 просмотра

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Прокуратура сообщила подозрение 79-летнему мужчине за развратные действия и относительно 6-летней девочки

Прокуратура сообщила подозрение 79-летнему мужчине за развратные действия и относительно 6-летней девочки

Киев  •  УНН

 • 9035 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сообщено о подозрении пожилому жителю Золотоношского района, совершал развратные действия в отношении 6-летнего ребенка, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Под процессуальным руководством Золотоношской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения преступления против половой свободы и неприкосновенности 6-летнего ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

“В ходе следствия установлено, что 79-летний житель. Золотоноша, используя беспомощное состояние девочки, совершил в отношении нее развратные действия. Правонарушитель задержан и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины”, — указано в сообщении.

По принципиальной позиции органов прокуратуры, с целью предупреждения продолжение подозреваемым противоправного поведения, инициировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство находится на рассмотрении суда. За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Как писал УНН, человек избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Кировоградской области.

Украинские Национальные Новости

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