Прокуратура сообщила подозрение 79-летнему мужчине за развратные действия и относительно 6-летней девочки

Под процессуальным руководством Золотоношской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения преступления против половой свободы и неприкосновенности 6-летнего ребенка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины.

“В ходе следствия установлено, что 79-летний житель. Золотоноша, используя беспомощное состояние девочки, совершил в отношении нее развратные действия. Правонарушитель задержан и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины”, — указано в сообщении.

По принципиальной позиции органов прокуратуры, с целью предупреждения продолжение подозреваемым противоправного поведения, инициировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство находится на рассмотрении суда. За совершенное злоумышленнику грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

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