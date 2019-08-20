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Чоловік побив і зґвалтував неповнолітню на Кіровоградщині

Чоловік побив і зґвалтував неповнолітню на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Знам’янському районі чоловік побив і зґвалтував неповнолітню дівчину, наразі нападника затримали. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Пригода сталася 12 серпня, близько 21:30. Поряд із парком в селі Дмитрівка Знам’янського району чоловік побачив неповнолітню. Схопив її за руку, змусив сісти до гужового транспорту та повіз у безлюдне місце. Там нападник бив дівчину, аж поки вона не впала. Потім зґвалтував її.

Наступного дня чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Наразі суд задовольнив клопотання захисника підозрюваного і призначив чоловікові судово-психіатричну експертизу. Фахівці мають з’ясувати, чи усвідомлював підозрюваний свої дії та міг керувати ними, чи потребує він примусового лікування.

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки.

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