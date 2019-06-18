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У Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У Запорізькій області жінка 1997 року народження повідомила, що її співмешканець 2001 р.н. згвалтував її малолітню доньку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськин, передає УНН.

У Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки

“До поліції Запорізької області звернулась молода жіночка, 1997 р.н., із заявою про те, що 16 червня 2019 за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку, 2013 р.н. На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Аброськин повідомив, що наразі поліція вживає заходи “щодо затримання покидька”, і проведення необхідної перевірки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловіка на Харківщині арештували за зґвалтування падчерки

Нагадаємо, у Києві 30-річний чоловік розбещував 6-річного хлопчика.

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