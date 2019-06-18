У Запорізькій області чоловік зґвалтував малолітню дочку своєї співмешканки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Запорізькій області жінка 1997 року народження повідомила, що її співмешканець 2001 р.н. згвалтував її малолітню доньку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськин, передає УНН.
“До поліції Запорізької області звернулась молода жіночка, 1997 р.н., із заявою про те, що 16 червня 2019 за місцем мешкання в селищі, її співмешканець, 2001 р.н., неприродним шляхом зґвалтував її малолітню доньку, 2013 р.н. На той момент заявниця перебувала на лікуванні в лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Аброськин повідомив, що наразі поліція вживає заходи “щодо затримання покидька”, і проведення необхідної перевірки.
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Нагадаємо, у Києві 30-річний чоловік розбещував 6-річного хлопчика.