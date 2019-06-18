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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы

Киев • УНН

 • 19291 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Запорожской области женщина 1997 года рождения сообщила, что ее сожитель 2001 г.р. изнасиловал ее малолетнюю дочь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, передает УНН.

В Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы

“В полицию Запорожской области обратилась молодая женщина, 1997 г.р., с заявлением о том, что 16 июня 2019 по месту жительства в поселке, ее сожитель, 2001 г.р., неестественным путем изнасиловал ее малолетнюю дочь 2013 г.р. На тот момент заявитель находилась на лечении в больнице”, — говорится в сообщении.

Аброськин сообщил, что сейчас полиция принимает меры “по задержанию подонка”, и проведения необходимой проверки.

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Напомним, в Киеве 30-летний мужчина развращал 6-летнего мальчика.

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