Мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 августа. УНН. В Знаменском районе мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, пока нападающего задержали. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Происшествие произошло 12 августа, около 21:30. Рядом с парком в селе Дмитровка Знаменского района мужчина увидел несовершеннолетнею. Схватил ее за руку, заставил сесть в гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Там нападающий бил девушку, пока она не упала. Затем изнасиловал ее.
На следующий день мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Сейчас суд удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого и назначил мужчине судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты должны выяснить, осознавал ли подозреваемый свои действия и мог ли руководить ими, нуждается ли он в принудительном лечении.
Как сообщал УНН, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.