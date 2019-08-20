Мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Кировоградской области

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40784 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120546 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125021 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128034 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Киев  •  УНН

 • 25126 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 августа. УНН. В Знаменском районе мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, пока нападающего задержали. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

Происшествие произошло 12 августа, около 21:30. Рядом с парком в селе Дмитровка Знаменского района мужчина увидел несовершеннолетнею. Схватил ее за руку, заставил сесть в гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Там нападающий бил девушку, пока она не упала. Затем изнасиловал ее.

На следующий день мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого и назначил мужчине судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты должны выяснить, осознавал ли подозреваемый свои действия и мог ли руководить ими, нуждается ли он в принудительном лечении.

Как сообщал УНН, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.

Украинские Национальные Новости

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