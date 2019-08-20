Мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Кировоградской области

Происшествие произошло 12 августа, около 21:30. Рядом с парком в селе Дмитровка Знаменского района мужчина увидел несовершеннолетнею. Схватил ее за руку, заставил сесть в гужевой транспорт и повез в безлюдное место. Там нападающий бил девушку, пока она не упала. Затем изнасиловал ее.

На следующий день мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство защитника подозреваемого и назначил мужчине судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты должны выяснить, осознавал ли подозреваемый свои действия и мог ли руководить ими, нуждается ли он в принудительном лечении.

Как сообщал УНН, в Запорожской области мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы.