Прокуратура Криму подала клопотання про обрання запобіжного заходу Кучерявому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим подала до Херсонського міського суду клопотання про обрання запобіжного заходу члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому. Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко.
“Прокуратура направила клопотання про обрання запобіжного заходу до Херсонського міського суду. Прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті, тому що злочин середньої тяжкості”, — сказала Діденка.
Нагадаємо, затриманому на адмінмежі з Кримом члену російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігорю Кучерявому українські правоохоронці повідомили про підозру.
Як повідомлялося, на адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники Служби безпеки України затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії “Єдина Росія” Ігоря Кучерявого.