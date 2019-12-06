Прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому

"Прокуратура направила ходатайство об избрании меры пресечения в Херсонский городской суд. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте, так как преступление средней тяжести", - сказала Диденко.

Напомним, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Как сообщалось, на административной черте с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.