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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 82455 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 46651 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 92685 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111925 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143754 просмотра

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Прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому

Прокуратура Крыма подала ходатайство об избрании меры пресечения Кучерявому

Киев  •  УНН

 • 20597 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым подала в Херсонский городской суд ходатайство об избрании меры пресечения члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

"Прокуратура направила ходатайство об избрании меры пресечения в Херсонский городской суд. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте, так как преступление средней тяжести", - сказала Диденко.

Напомним, задержанному на админчерте с Крымом члену российской правящей политической партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому украинские правоохранители сообщили о подозрении.

Как сообщалось, на административной черте с временно оккупированной территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей политической партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого.

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