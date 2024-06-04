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Прокудін про ситуацію на Херсонщині: окупанти обстріляли Білозерку, є поранені

Прокудін про ситуацію на Херсонщині: окупанти обстріляли Білозерку, є поранені

Київ • УНН

 • 18147 перегляди

У результаті російських обстрілів загинули і отримали поранення мирні жителі в 16 населених пунктах Херсонської області.

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини, вчора під ударом було 16 населених пунктів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у ефірі телемарафону, передає УНН.

"Вчора під ворожим вогнем опинилось 16 населених пунктів правобережної Херсонщини, внаслідок обстрілів пошкоджено півтора десятка приватних будинків, навчальний заклад, дитсадок, аптека, агропідприємство, газопровід, складські приміщення, цивільні автівки", - каже Прокудін.

Він розповідає, що внаслідок прильоту по оселі постраждав чоловік, він отримав контузію, забій спини та черепно-мозкову травму. Ще дві людини з Білозерки звернулись до лікарні, які попали під ворожий обстріл. Крім цього, у Білозерці під обстріл попала 44-річна місцева жителька, вона отримала вибухові травми та контузію.

"Сьогодні Білозерка знову опинилась під вогнем росіян, а саме центральна частина селища. Пошкоджено три крамниці, кав’ярню та приватну автівку. Нам вже відомо про трьох жінок, які отримали поранення. У Велетенському окупанти вбили літню прямо на подвір’ї власного будинку", - додав Прокудін.

Нагадаємо

Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу селища Білозерка, що на Херсонщині, вже відомо про чотирьох постраждалих.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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