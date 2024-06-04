Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Херсонщины, вчера под ударом было 16 населенных пунктов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

"Вчера под вражеским огнем оказалось 16 населенных пунктов правобережной Херсонщины, в результате обстрелов повреждены полтора десятка частных домов, учебное заведение, детсад, аптека, агропредприятие, газопровод, складские помещения, гражданские машины", - говорит Прокудин.

Он рассказывает, что в результате прилета по дому пострадал мужчина, он получил контузию, ушиб спины и черепно-мозговую травму. Еще два человека из Белозерки обратились в больницу, которые попали под вражеский обстрел. Кроме этого, в Белозерке под обстрел попала 44-летняя местная жительница, она получила взрывные травмы и контузию.

"Сегодня Белозерка снова оказалась под огнем россиян, а именно центральная часть поселка. Повреждены три магазина, кофейня и частный автомобиль. Нам уже известно о трех женщинах, получивших ранения. В Велытенському оккупанты убили пожилую прямо во дворе собственного дома", - добавил Прокудин.

Напомним

В результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Белозерка Херсонской области уже известно о четырех пострадавших.