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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

Киев  •  УНН

4 июня 2024, 12:20  •  2909 просмотра

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В результате российских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители в 16 населенных пунктах Херсонской области.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Херсонщины, вчера под ударом было 16 населенных пунктов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона, передает УНН.

"Вчера под вражеским огнем оказалось 16 населенных пунктов правобережной Херсонщины, в результате обстрелов повреждены полтора десятка частных домов, учебное заведение, детсад, аптека, агропредприятие, газопровод, складские помещения, гражданские машины", - говорит Прокудин.

Он рассказывает, что в результате прилета по дому пострадал мужчина, он получил контузию, ушиб спины и черепно-мозговую травму. Еще два человека из Белозерки обратились в больницу, которые попали под вражеский обстрел. Кроме этого, в Белозерке под обстрел попала 44-летняя местная жительница, она получила взрывные травмы и контузию.

"Сегодня Белозерка снова оказалась под огнем россиян, а именно центральная часть поселка. Повреждены три магазина, кофейня и частный автомобиль. Нам уже известно о трех женщинах, получивших ранения. В Велытенському оккупанты убили пожилую прямо во дворе собственного дома", - добавил Прокудин.

Напомним

В результате сегодняшнего вражеского обстрела поселка Белозерка Херсонской области уже известно о четырех пострадавших.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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khersonХерсон
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