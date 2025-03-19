Прохолодно і з опадами: чого очікувати від погоди в Україні у середу
Київ • УНН
19 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, у східних, північних та центральних областях очікується невеликий сніг з дощем. У Києві та області також хмарно, можливий дощ, температура 5-7° тепла.
У середу, 19 березня в Україні очікується прохолодна погода, ймовірні опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Зазначається, що погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу.
Хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів
За даними синоптиків, вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.
У Києві та області в середу буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря становитиме 5-7° тепла.
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