Прохолодно і з опадами: чого очікувати від погоди в Україні у середу

У середу, 19 березня в Україні очікується прохолодна погода, ймовірні опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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Зазначається, що погоду в Україні визначатиме прохолодна волога повітряна маса, що переміщуватиметься з північного заходу.

Хмарно з проясненнями. У східних, більшості північних, центральних, вдень і в Одеській областях невеликий сніг, вдень з дощем; на решті території без опадів - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області в середу буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря становитиме 5-7° тепла.

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