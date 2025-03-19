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Прохладно и с осадками: чего ожидать от погоды в Украине в среду

Киев • УНН

 • 17080 просмотра

19 марта в Украине будет облачно с прояснениями, в восточных, северных и центральных областях ожидается небольшой снег с дождем. В Киеве и области также облачно, возможен дождь, температура 5-7° тепла.

Прохладно и с осадками: чего ожидать от погоды в Украине в среду

В среду, 19 марта в Украине ожидается прохладная погода, вероятны осадки. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Отмечается, что погоду в Украине будет определять прохладная влажная воздушная масса, перемещающаяся с северо-запада.

Облачно с прояснениями. В восточных, большинстве северных, центральных, днем и в Одесской областях небольшой снег, днем с дождем; на остальной территории без осадков

- говорится в сообщении.

По данным синоптиков, утром на дорогах местами возможна гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в среду будет облачно, возможен дождь. Температура воздуха составит 5-7° тепла.

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