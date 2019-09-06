Профспілки закликали виправити законопроект про реформу прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Профспілки заявили, що президентський законопроект про реформу прокуратури (№ 1032) має відповідати міжнародним конвенціям та законам про працю, а тому просять привести його до відповідності, повідомляє УНН з посиланням на “Судово-юридичну газету”.
Свої зауваження профспілки висловили на засіданні Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 4 вересня.
Вони наполягають на тому, що необхідно забезпечити в законі гарантії захисту трудових прав державних службовців в цілому і працівників органів прокуратури зокрема, на:
— попереднє попередження про звільнення;
— інформування про звільнення компетентних органів (служба зайнятості тощо) та профспілкових організацій.
Нагадаємо, у Раді не впевнені в доцільності ліквідації військової прокуратури на фоні збройної агресії РФ. За словами народного депутата від партії “Батьківщина” Сергія Власенко, аргументів на користь такого рішення поки немає.
Раніше УНН повідомляв, що ліквідація військової прокуратури одномоментно блокує кримінальні провадження проти РФ і процеси в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Як зазначив очільник МЗС України Вадим Пристайко, за період більш ніж п’ять років збройної агресії РФ та її найманців проти України — загинуло 14 тисяч людей.