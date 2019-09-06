Профсоюзы призвали исправить законопроект о реформе прокуратуры

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103862 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117889 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109547 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115910 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149557 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140598 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191516 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116807 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Профсоюзы призвали исправить законопроект о реформе прокуратуры

Профсоюзы призвали исправить законопроект о реформе прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 6203 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Профсоюзы заявили, что президентский законопроект о реформе прокуратуры (№ 1032) должна соответствовать международным конвенциям и законам о труде, а потому просят привести его в соответствие, сообщает УНН со ссылкой на “Судебно-юридическую газету”.

Свои замечания профсоюзы выразили на заседании Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 4 сентября.

Они настаивают на том, что необходимо обеспечить в законе гарантии защиты трудовых прав государственных служащих в целом и работников органов прокуратуры частности, на:

— предварительное предупреждение об увольнении;

— информирование об увольнении компетентных органов (служба занятости и т.д.) и профсоюзных организаций.

Напомним, в Раде не уверены в целесообразности ликвидации военной прокуратуры на фоне вооруженной агрессии РФ. По словам народного депутата от партии “Батькивщина” Сергея Власенко, аргументов в пользу такого решения пока нет.

Ранее сообщал УНН, что ликвидация военной прокуратуры мгновенно блокирует уголовные производства против РФ и процессы в Международном уголовном суде в Гааге.

Как отметил глава МИД Украины Вадим Пристайко, за период более чем пять лет вооруженной агрессии РФ и ее наемников против Украины — погибло 14 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

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