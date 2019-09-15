Проект Бюджету-2020: Україна спрямує на погашення держборгу майже 440 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Видатки на погашення і обслуговування боргу в Україні на 2020 рік становитимуть 438,1 млрд грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Боргове навантаження одне з важливих питань цього бюджету. Нам доведеться витратити близько 438,1 млрд грн — це дуже багато. Це наші видатки на погашення і обслуговування боргу в наступному році”, — сказала Маркарова.
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Як повідомляв УНН, у Раду внесли проект Бюджету-2020.