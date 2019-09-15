Маркарова: плануємо запозичити близько 380 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Україна планує у наступному році запозичити близько 380 млрд грн. Про це сьогодні на пресконференції повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“По запозиченням ми плануємо близько 380 млрд грн. Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок в гривні... Ми надіємося, що запозичимо трішки менше, ніж нам треба буде відати. Наша мета — борг взяти під контроль і скорочувати відсоток боргу до ВВП кожен рік максимально швидко”, — сказала Маркарова.
Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що "дефіцит до ВВП в 2020 році, який ми ставимо собі як завдання, – це 2,09%. Це буде амбітна ціль".