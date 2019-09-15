Маркарова: планируем позаимствовать около 380 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Украина планирует в следующем году позаимствовать около 380 млрд грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"... мы планируем позаимствовать около 380 млрд грн. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне ... Мы надеемся, что заимствуем немного меньше, чем нам надо будет отдать. Наша цель - долг взять под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро", - сказала Маркарова.
Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что "дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе в качестве задачи, - это 2,09%. Это будет амбициозная цель".