Маркарова: планируем позаимствовать около 380 млрд грн

"... мы планируем позаимствовать около 380 млрд грн. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне ... Мы надеемся, что заимствуем немного меньше, чем нам надо будет отдать. Наша цель - долг взять под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро", - сказала Маркарова.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что "дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе в качестве задачи, - это 2,09%. Это будет амбициозная цель".