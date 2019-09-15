Маркарова: плануємо скоротити дефіцит Дербюджету-2020 до 2,09% ВВП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Дефіцит до ВВП в 2020 році, який ми ставимо собі як завдання, – це 2,09%. Це буде амбітна ціль. На цьому наголосила під час брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
“Наша абсолютно відповідальна позиція — жити за власний рахунок. Тому дефіцит до ВВП в 2020 році, який ми ставимо собі як завдання — це 2,09%. Це буде амбітна ціль. Я не думаю, що дуже багато з наших країн-сусідів можуть показати такий результатат”, — сказала Маркарова.
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Крім того, за її словами, державний борг на кінець наступного року скоротиться до 46,7% ВВП, разом із гарантованим боргом — до 54,1%.
“Таким чином наша боргова політика буде будуватися протягом року відповідно до боргової стратегії. І це той результат на який ми маємо вийти”, — сказала Маркарова.
Нагадаємо, протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду.
Як повідомляв УНН, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.