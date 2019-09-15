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Маркарова: плануємо скоротити дефіцит Дербюджету-2020 до 2,09% ВВП

Маркарова: плануємо скоротити дефіцит Дербюджету-2020 до 2,09% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Дефіцит до ВВП в 2020 році, який ми ставимо собі як завдання, – це 2,09%. Це буде амбітна ціль. На цьому наголосила під час брифінгу міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.

“Наша абсолютно відповідальна позиція — жити за власний рахунок. Тому дефіцит до ВВП в 2020 році, який ми ставимо собі як завдання — це 2,09%. Це буде амбітна ціль. Я не думаю, що дуже багато з наших країн-сусідів можуть показати такий результатат”, — сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бюджеті-2020 буде закладена мінімальна зарплата на рівні 4723 грн

Крім того, за її словами, державний борг на кінець наступного року скоротиться до 46,7% ВВП, разом із гарантованим боргом — до 54,1%.

“Таким чином наша боргова політика буде будуватися протягом року відповідно до боргової стратегії. І це той результат на який ми маємо вийти”, — сказала Маркарова.

Нагадаємо, протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду.

Як повідомляв УНН, Кабмін сьогодні подасть проект Держбюджету-2020 до ВР.

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