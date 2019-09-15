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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 52667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110305 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102179 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119237 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148042 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148470 просмотра

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Маркарова: планируем сократить дефицит Госбюджета-2020 до 2,09% ВВП

Маркарова: планируем сократить дефицит Госбюджета-2020 до 2,09% ВВП

Киев  •  УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дефицит в ВВП в 2020 году, который мы ставим себе в качестве задачи, - это 2,09%. Это будет амбициозная цель. Об этом заявила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

"Наша абсолютно ответственная позиция - жить за свой счет. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе как задачу - это 2,09%. Это будет амбициозная цель. Я не думаю, что очень многие из наших стран-соседей могут показать такой результатат", - сказала Маркарова.

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Кроме того, по ее словам, государственный долг на конец следующего года сократится до 46,7% ВВП, вместе с гарантированным долгом - до 54,1%.

"Таким образом наша долговая политика будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегии. И это тот результат на который мы должны выйти", - сказала Маркарова.

Напомним, в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства.

Как сообщал УНН, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.

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