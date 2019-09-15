Маркарова: планируем сократить дефицит Госбюджета-2020 до 2,09% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дефицит в ВВП в 2020 году, который мы ставим себе в качестве задачи, - это 2,09%. Это будет амбициозная цель. Об этом заявила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова, передает УНН.
"Наша абсолютно ответственная позиция - жить за свой счет. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим себе как задачу - это 2,09%. Это будет амбициозная цель. Я не думаю, что очень многие из наших стран-соседей могут показать такой результатат", - сказала Маркарова.
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Кроме того, по ее словам, государственный долг на конец следующего года сократится до 46,7% ВВП, вместе с гарантированным долгом - до 54,1%.
"Таким образом наша долговая политика будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегии. И это тот результат на который мы должны выйти", - сказала Маркарова.
Напомним, в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства.
Как сообщал УНН, Кабмин сегодня подаст проект Госбюджета-2020 в ВР.