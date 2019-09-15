Проект бюджета-2020: Украина направит на погашение госдолга почти 440 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Расходы на погашение и обслуживание долга в Украине на 2020 год составят 438,1 млрд грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Долговая нагрузка один из важных вопросов этого бюджета. Нам придется потратить около 438,1 млрд грн - это очень много. Это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году", - сказала Маркарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина планирует в следующем году позаимствовать около 380 млрд грн
Как сообщал УНН, в Раду внесли проект Бюджета-2020.