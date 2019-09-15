Проект бюджета-2020: Украина направит на погашение госдолга почти 440 млрд грн

"Долговая нагрузка один из важных вопросов этого бюджета. Нам придется потратить около 438,1 млрд грн - это очень много. Это наши расходы на погашение и обслуживание долга в следующем году", - сказала Маркарова.

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Как сообщал УНН, в Раду внесли проект Бюджета-2020.