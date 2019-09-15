Проект Бюджету-2020: стало відомо скільки виділять на Пенсійний фонд України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У проекті Державного бюджету на 2020 рік видатки на фінансування Пенсійного фонду України становлять 172,6 млрд грн. Про це йдеться йдеться в Основних показниках проекту державного бюджету на 2020 рік, оприлюднених Мінфіном, передає УНН.
“Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн”, — повідомили у Міністерстві фінансів.
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Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про етапи оцифрування паперових пенсійних справ.
Раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України сьогодні подасть до ВР проект Державного бюджету на 2020 рік. Після чого у Раду внесли проект Бюджету-2020.