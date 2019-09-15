Проект бюджета-2020: стало известно сколько выделят на Пенсионный фонд Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2020 год расходы на финансирование Пенсионного фонда Украины составляют 172,6 млрд грн. Об этом речь идёт в Основных показателях проекта государственного бюджета на 2020 год, обнародованных Минфином, передает УНН.
“Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн”, — сообщили в Министерстве финансов.
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Напомним, в Пенсионном фонде рассказали об этапах оцифровки бумажных пенсионных дел.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. После чего в Раду внесли проект бюджета-2020.