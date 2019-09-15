Проект Бюджету-2020: обсяг фінансування дорожнього фонду становитиме 70 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Дорожній фонд України у наступному році буде зростати, за прогнозом тільки 70 млрд грн надійде за рахунок державного дорожнього фонду. Про це сьогодні на пресконференції повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
“Дорожній фонд у наступному році зростає. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Відповідно до нашого макропрогнозу і прогнозу отриманих акцизів — це більше 70 млрд грн тільки за рахунок державного дорожнього фонду. Але економічне зростання, відповідне зростання акцизів цю суму також може збільшити”, — сказала Маркарова.
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За її словами, суму суттєво можуть збільшити залучені кошти від міжнародних донорів.
Раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що в Україні востаннє планують Бюджет лише на один рік.