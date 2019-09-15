Проект Бюджета-2020: объем финансирования дорожного фонда составит 70 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Дорожный фонд Украины в следующем году будет расти, по прогнозу только 70 млрд грн поступит за счет государственного дорожного фонда. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"Дорожный фонд в следующем году растет. 100% акцизов будет перенаправлено в дорожный фонд. Согласно нашему макропрогнозу и прогнозу полученных акцизов - это больше 70 млрд грн только за счет государственного дорожного фонда. Но экономический рост, соответствующий рост акцизов эту сумму также может увеличить", - сказала Маркарова.
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По ее словам, сумму существенно могут увеличить привлеченные средства от международных доноров.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в Украине в последний раз планируют Бюджет только на один год.